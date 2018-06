Zeeuwen azen op het slavernijmuseum

Amsterdam nam eerder dit jaar het initiatief voor de oprichting van een ­nationaal museum over slavenhandel en slavernij in de koloniale tijd.



Zo'n slavernijmuseum hoort in Zeeland, vindt bijvoorbeeld historicus (en Zeeuw) Ruud Paesie. "De geschiedenis van de slavenhandel ligt hier in Zeeland. Van alle Nederlandse slavenschepen die uitvoeren, was bijna de helft afkomstig van Walcheren. De slavernij op de plantages was een Amsterdamse aangelegenheid, de slavenhandel was Zeeuws."



Historisch patroon

De onderzoeker wijst op de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC), die tussen 1738 en 1807 meer dan 30.000 Afrikanen opkocht om hen te verhandelen in West-Indië.



Paesie: "Het archief van de MCC ligt in het Zeeuws Archief in Middelburg en heeft inmiddels een plek gekregen op de Werelderfgoedlijst van de Unesco."