Zeesluis IJmuiden kost de overheid nogmaals 60 miljoen euro

De Zeesluis IJmuiden is de grootste zeesluis van de wereld. Beeld ANP

De onlangs door de koning geopende zeesluis bij IJmuiden eindigde voor de aannemers BAM en VolkerWessels in een financieel bloedbad. Beide partijen moesten 112 miljoen euro extra kosten maken doordat de uitgedachte bouwmethode bij nader inzien niet uitvoerbaar bleek.

De aannemers dachten de zeesluis oorspronkelijk voor 350 miljoen euro te bouwen, zo was de uitkomst van een aanbesteding in 2016. De missers bij het ontwerp zorgden bovendien voor jaren vertraging. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat legde eerder al 64 miljoen extra bij.

Geschillencommissie

Nu blijkt dus dat er nog eens een dergelijk bedrag bovenop komt na een claim van BAM en VolkerWessels. Een onafhankelijke geschillencommissie heeft daarover besloten nadat Rijkswaterstaat de claim van de bouwers van de hand had gewezen. Van het totaalbedrag van 59,9 miljoen dat de bouwers alsnog krijgen na het ‘bindende eindadvies’ is 10,4 miljoen het gevolg van contractuele wijzigingen die Rijkswaterstaat al had erkend, schrijft minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer.

Voor de rest van het bedrag (49,5 miljoen) gaat het om ‘aanvullende kosten’ die door de bouwers zijn aangedragen als gevolg van de vertraging en de extra financiering die nodig werd, schrijft Harbers. Hiervoor had het ministerie al geld apart gezet, schrijft hij verder.

‘BAM heeft kennis genomen van het oordeel van de geschillencommissie,’ reageert een woordvoerder van BAM. ‘Het is een goede zaak dat met de afhandeling van deze kwestie de bouwfase van Zeesluis IJmuiden definitief is afgerond.’ Als gevolg van de aanbesteding zijn BAM en VolkerWessels nog tot 2047 verantwoordelijk voor het onderhoud aan de sluis.