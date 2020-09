Zeer grote brand verwoest kringloopwinkel in West

Vanwege de flinke rookontwikkeling werden veertig tot vijftig woningen in een aanpalend flatgebouw van acht verdiepingen zondagnacht ontruimd. Inmiddels zijn bijna alle bewoners weer teruggekeerd naar hun huis. Vijf woningen zijn nog niet vrijgegeven in verband met schade. De komende uren zal de brandweer nog bezig zijn met nablussen.

Volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio zijn meerdere hulpdiensten met veel materieel ter plaatse. “Ongeveer negentig mensen hebben hun huizen moeten verlaten. Ze zijn met bussen naar een nabijgelegen hotel overgebracht.”

Winkel ingestort

De woordvoerster vertelde rond 05.00 uur dat het vuur nog niet onder controle was. “We proberen met een sloopkraan dingen uit elkaar te trekken zodat we er makkelijker bij kunnen. In de winkel waren heel veel brandbare goederen aanwezig. We verwachten daarom nog wel even bezig te zijn.” De winkel is ingestort en moet volgens haar als verloren worden beschouwd.

Volgens de woordvoerster was het vuur naar ten minste een woning overgeslagen. “Ook hebben we zorgen over de structuur van de flat omdat het gebouw urenlang bloot is gesteld aan grote hitte. We gaan onderzoeken wat de gevolgen daarvan zijn.”

De brandweer schaalde op van zeer grote brand naar Grip1. Dat wil zeggen dat er diverse hulpdiensten betrokken zijn bij de hulpverlening en daarvoor een speciale commandopost werd ingericht in de straat.

Voor zover nu bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. De brandweer adviseert mensen die last hebben van de rook deuren en ramen te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

Tweede brand

Het is niet de eerste keer dat Rataplan met een brand te maken heeft. In 2017 brandde het volledige magazijn in Westpoort af. Alle spullen die daar stonden, konden toen als verloren worden beschouwd.

Iets voor half zeven heeft de brandweer het sein brand meester gegeven. De brandweer zal voorlopig nog wel bezig zijn met nablussen. Er wordt nu gekeken welke woningen weer vrijgegeven kunnen worden voor de bewoners van de naastgelegen flat. #Postjesweg — Brandweer AA (@BrandweerAA) 20 september 2020

Tiplijn

