Zeer grote brand in Marco Polostraat, meerdere woningen onbewoonbaar

De hoek van de Jan Evertsenstraat en de Marco Polostraat. Beeld Malika Sevil

De brand brak rond 19.00 uur uit op een balkon op de tweede etage aan de achterzijde van een woning. Daar wonen drie jonge vrouwen. Een van hen vertelt dat ze niet thuis was; haar huisgenoot wel, samen met een vriendin. Vanuit haar slaapkamer zag ze plotseling vlammen op het balkon, waarna ze gehaast naar buiten rende. Ze weten niet hoe het vuur is ontstaan.

De oorzaak is ook voor de brandweer nog onbekend. Omdat het houten balkons zijn, wist het vuur snel om zich heen te grijpen. Het vuur verspreidde zich naar andere balkons en is toen naar binnen geslagen, meldt een woordvoerster. Het sloeg over van de tweede naar de derde etage, en sloeg vervolgens door het dak. Vanaf daar heeft het zich verder verspreid. Op camerabeelden van omwonenden is te zien dat zeker zes balkons volledig in brand staan terwijl de brandweer vanuit de binnentuin de vlammen probeert te blussen. Volgens de brandweer zijn er tien à twaalf woningen getroffen.

Alle bewoners wisten op tijd te ontsnappen, er vielen geen gewonden. Wel heeft de brand enorme schade aangericht in enkele woningen. Meerdere woningen zijn onbewoonbaar verklaard. De drie bewoners van de woning waar de brand ontstond zijn bijna al hun eigendommen kwijt, zegt één van hen.

Degenen die niet terug naar huis kunnen, worden vannacht elders opgevangen.

‘Ik schrok me kapot’

In de omgeving wonen veel jongeren. Eén van hen vertelt dat de brand uitbrak in de woning naast hem. “Ik zat in m’n trainingsbroekie te chillen op de bank, toen ik een hoop lawaai en geschreeuw hoorde buiten. Ik liep naar mijn balkon en zag de vlammen eruitslaan bij het balkon naast me. Ik schrok me kapot, heb snel kleding aangedaan, mijn telefoon gepakt en ben naar buiten gerend. Toen zag ik dat mensen de voordeur aan het intrappen waren, ik denk dat ze mensen wilden redden.”

Veel bewoners verzamelden zich bij een shoarmarestaurant op de hoek, waar ze achter een rood-wit lint wachtten op meer informatie. Een jonge vrouw woont vlak onder de woning waar de brand begon. “Ik werd opgebeld door mijn huisgenootje en ben meteen hiernaartoe gekomen.” Het is nog de vraag of ze vanavond weer in haar woning kan slapen. “Maar zelfs als ik terug mag, weet ik niet of ik terug wil.”