Zeer grote brand in kerk Amstelveen

De brandweer heeft omwonenden van de kerk geëvacueerd De brandweer spreekt van een grote uitslaande brand en is met veel materieel en personeel uitgerukt.



Een groot deel van de kerk en het dak staan in brand. De toren staat niet in brand, zei een woordvoerder van de brandweer. Brandweerlieden zijn druk bezig het vuur onder controle te krijgen. "En dat is nog een hele klus'', aldus de woordvoerder.



Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen zijn geëvacueerd. Ze worden opgevangen in een nabijgelegen gebouw. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.



In de verre omtrek is de rook te zien. De brandweer adviseert omwonenden deuren en ramen te sluiten.



Het is niet bekend of zich nog mensen in het gebouw aan de Noorddammerlaan bevonden. Zaterdagmiddag werd er nog een lezing gehouden, staat te lezen om de website van de kerk.



Het gebouw is een rijksmonument en werd in 1888 in gebruik genomen. Het is ontworpen door de bekende architect Pierre Cuypers.