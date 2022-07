Zeer grote brand bij recyclebedrijf Westpoort zorgt voor rookwolk boven de stad

Grote brand bij recyclebedrijf HKS Metals en recycling aan de Kwadrantweg in het Amsterdamse havengebied. Beeld ANP / Kim van Dam

Rond 19.45 uur kwamen de eerste meldingen over de brand binnen. Het vuur is ontstaan in een berg schroot van recyclebedrijf HKS Metals en recycling, meldt een woordvoerder van de brandweer.

Inwoners van Amsterdam en omgeving kregen rond 21.10 uur een NL Alert om te waarschuwen voor de rookontwikkeling. ‘Als u last heeft van rook: ga naar binnen, sluit ramen en deuren, zet ventilatie uit,’ luidt het bericht. Ook op foto’s is te zien dat het vuur voor hevige rookontwikkeling zorgt.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De brandweer is met veel materiaal en manschappen uitgerukt om het vuur te blussen. Volgens de woordvoerder zijn er geen mensen of omliggende panden in gevaar.

Met dank aan @RWSverkeersinfo een mooi beeld van de rookverspreiding bij zeer grote brand #Amsterdam pic.twitter.com/LIsxYc3dtF — Onno Mittelmeijer (@ACMuis) 8 juli 2022

Ja zeer grote brand westhavens metaal recycling. Op de foto te zien vanuit Amstelveen pic.twitter.com/TC7TxinYHH — kawaiii munaki (@kawaiimunaki) 8 juli 2022

