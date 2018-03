Zeemijn in IJ belemmert aankomst grote cruiseschepen

We gaan er vanuit dat er half april een oplossing is voor de zeemijn Woordvoerder van het Havenbedrijf

Het gaat daarbij in elk geval om de Magnifica van cruiserederij MSC. Die is 294 meter lang. De passagiers zullen in april mogelijk in IJmuiden van boord gaan, of zelfs in Rotterdam - dat is nog niet duidelijk.



Baggerwerkzaamheden

"We verwachten dat er half april een oplossing is voor de zeemijn," zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf. In februari heeft de haven grote cruiseschepen binnengeloodst door ze al eerder in het Noordzeekanaal te laten draaien om ze vervolgens achterstevoren naar de PTA te slepen, maar dat was geen succes.



Een woordvoerder van de gemeente verwacht dat het nog enkele weken gaat duren voordat een oplossing is bedacht voor de zeemijn. Dus mogelijk is het probleem uit de weg geruimd voordat de grootste cruiseschepen Amsterdam weer aandoen.



De zeemijn werd in januari gevonden tijdens baggerwerkzaamheden. In allerijl werd toen zelfs even het Java-eiland afgesloten toen de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld. De 600 kilo zware mijn hing waarschijnlijk ooit onder een Duits watervliegtuig.



