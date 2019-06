Zeehond gespot in de Amstel

De zeehond is voor het laatst gezien iets ten zuiden van Amsterdam. “Daar ligt hij een beetje te rusten,” zegt Sander van Dijk van zeehondencentrum Pieterburen. Een speciaal team van het centrum is onderweg om het zoogdier eventueel terug te begeleiden naar zee.

“Als hij gewoon door blijft zwemmen, komt hij vanzelf wel weer bij zee,” zegt Van Dijk. “Maar we willen toch even een inschatting maken van zijn conditie en checken of er iets aan de hand is.” Als het nodig is, zal het team het dier vangen en terugbrengen naar zee.

De zeehond werd voor het eerst gespot in het dorpje De Kwakel in Uithoorn. De brandweer daar ving het dier, maar liet het beestje na overleg met zeehondencentrum Pieterburen weer los. Het idee daarvan is dat hij zelf zijn weg weer vindt naar de Noordzee.

Het komt vaker voor dat zeehonden een uitstapje landinwaarts maken. “Ze glippen af en toe door een sluis. Een tijdje terug zwom er ook een zeehond in de Lek bij Utrecht.”