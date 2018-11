Zeeburgia: racisme bij uitwedstrijden

De politie is erbij geweest zaterdag, niemand heeft aangifte willen doen

Het meisje dat is geslagen, beraadt zich volgens de club samen met haar ouders op eventuele verdere stappen.



Multiculturele stad

Zeeburgia wil alleen nog schriftelijk commentaar leveren. Voorzitter Marianne van Leeuwen schrijft: 'Bij Zeeburgia vind je zwart, wit en alles wat ertussen zit. Een mooie afspiegeling van onze multiculturele stad. Helaas moeten we constateren dat onze veelkleurige teams regelmatig bij uitwedstrijden buiten de stad het gevoel krijgen dat ze meer hun afkomst en kleur moeten verdedigen dan de bal.'



'We hebben aan de gevolgen daarvan soms onze handen vol. We proberen onze leden weerbaar te maken door hier het gesprek over te voeren en ze trots te laten zijn op wie ze zijn: allemaal prachtige en unieke individuen.'



Winnen is halszaak

André Buikema, voorzitter van vv Winkel, heeft na afloop ook met een groot aantal mensen gesproken. Hij wil niet ingaan op wat er zaterdag precies is gebeurd. "Het blijven sowieso twee gekleurde verhalen. Onze visie staat haaks op die van Zeeburgia. De politie is erbij geweest zaterdag, niemand heeft aangifte willen doen. Er was geen verbaal geweld of fysiek geweld. En dan komt Zeeburgia nu met dit verhaal?"



Hij heeft dinsdagmorgen met Van Leeuwen 'een goed gesprek gehad'. "We moeten af van die polarisatie langs de lijn: ouders voor wie winnen een halszaak is geworden, terwijl hun kinderen amper twee keer in de week trainen. Misschien moeten Zeeburgia en Winkel hier wel het voortouw in nemen."