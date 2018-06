Zeeburgertunnel dit weekend dicht

Ook in het weekend van 7 juli sluit Rijkswaterstaat deze tunnelbuis van Amsterdam-Noord richting Zuidoost af, evenals de nachten van 9 tot 11 juli. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd, die kan oplopen tot een half uur.



Rijkswaterstaat voert herstelwerkzaamheden uit aan de lamellen van de Zeeburgertunnel. Die raakten begin dit jaar zwaar beschadigd na een ongeluk met een vrachtwagen. Het voertuig reed met een container op de oplegger de tunnel in, toen de klep van de container openwaaide. De stalen lamellen werden door de openstaande klep meegenomen. Rijkswaterstaat verwijderde ze daarop over 100 meter.



De lamellen, die het felle daglicht filteren, moesten opnieuw op maat worden gemaakt en zijn inmiddels klaar. De afgelopen tijd was er een snelheidsbeperking in de tunnel; 70 kilometer per uur in plaats van de toegestane 100 kilometer per uur.