Zeeburgertunnel afgesloten door bergingswagen

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat werd de tunnel afgesloten nadat een bergingswagen, die een vrachtwagen op sleeptouw had, door de verkeersleiding als 'te instabiel' werd beoordeeld.



"De banden zaten los, waardoor het volgens de leiding niet verantwoord was het transport de tunnel in te laten rijden. Als de vrachtwagen scheef was komen te hangen, zou hij te hoog zijn geweest en had het tunneldak kunnen raken."



Het verkeer werd stilgelegd en de bergingswagen werd in de berm gezet. Volgens de ANWB bedraagt de vertraging op de Ring hierdoor meer dan 40 minuten.



Eerder deze week ramde een vrachtauto het plafond in dezelfde tunnel al in zuidelijke richting.