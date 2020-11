Ze mogen open, maar De Melkweg en DeLaMar blijven de rest van het jaar dicht

Beeld ANP

De zalen die daarvoor eerder al een ontheffing kregen, mogen vanaf donderdag weer open voor maximaal 30 bezoekers. Het gaat hierbij onder meer om Paradiso, Bellevue, Nationale Opera & Ballet, De Kleine Komedie en Carré. Grote zalen als AFAS Live en de Ziggo Dome blijven hoe dan ook op slot.

Carré gaat meteen weer open met de speciale coronavoorstelling Blindness, die speciaal is gemaakt voor kleine hoeveelheid publiek per voorstelling. Het theater had al rekening gehouden met een heropening en kondigt meteen extra voorstellingen aan. De serie loopt nu door tot en met 13 december. Directeur van Carré Madeleine van der Zwaan: “Wij gaan graag weer open, hoe beperkt 30 personen voor een theater met 1.756 stoelen ook is. Kunst en cultuur horen bij het dagelijks leven. Het verhaal van Blindness was altijd al relevant, maar nu wellicht relevanter dan ooit.’’

De voorstelling werd bedacht op West End in Londen en gaat over een besmettelijk blindheidsvirus dat een stad razendsnel in paniek brengt. Maximaal 30 bezoekers kunnen per keer op het toneel van Carré plaatsnemen, de plek waar normaal de artiesten staan.

Kleine zaal

Paradiso begint zaterdag weer met een concert in de kleine zaal. Singer-songwriter Marien Dorleijn brengt er zijn nieuwe project Opera Alaska. De Meervaart in Nieuw-West heeft zondag zijn eerste voorstelling op de agenda.

De Kleine Komedie is nog niet zo snel weer gereed om de programmering te hervatten. Pas van 1 december is er weer publiek welkom in het theater. “De komende twee weken gaan wij hard aan het werk om van de donkere decembermaand weer een feestelijke, vrolijke periode te maken,” aldus directrice Vivienne Ypma.

Het Concertgebouw kiest voor 15 december als heropeningdatum. Theater DeLaMar kondigde eerder al aan op zijn minst tot en met 31 december gesloten te blijven. Ook De Melkweg blijft tot het nieuwe jaar begint dicht. De zaal richt de komende zes weken op online activiteiten.