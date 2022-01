Zaterdag manifestatie op de Dam tegen seksueel misbruik

Beeld Getty Images/iStockphoto

Al de misstanden rond het tv-programma The Voice of Holland gingen Mandy Sleijpen, zelf slachtoffer van seksueel misbruik op jonge leeftijd, niet in de koude kleren zitten. De directeur van Wij zijn M, een stichting die het taboe rondom seksueel misbruik wil doorbreken, vindt het tijd voor actie. “Ik wil met de manifestatie laten zien dat vrouwen niet alleen staan.”

“Seksueel misbruik gebeurt echt veel te vaak,” zegt ze. “Die beerput rondom The Voice die nu opengaat is nog maar het begin. Victim blaming gebeurt enorm veel, waardoor vrouwen door schuld en schaamte worden tegengehouden zich uit te spreken. Je voelt je als slachtoffer echt niet gesteund.”

Wetsvoorstel seksuele misdrijven

In de Tweede Kamer ligt het wetsvoorstel seksuele misdrijven nu op tafel, maar die wordt pas in 2024 geïmplementeerd. Met het aannemen van de wet zouden alle vormen van onvrijwillige seks net zo strafbaar worden als verkrachting. Wat Sleijpen betreft is 2024 veel te laat. Een van de doelen van de manifestatie is dan ook dat het kabinet de wet eerder in werking laat treden.

Tijdens de manifestatie zal er een podium zijn waarop diverse sprekers en musici hun stem kunnen laten horen. Tot dusver komt in ieder geval Sara Alaoui-Dekker spreken, zelf slachtoffer van seksueel geweld en oprichter van de Stichting Together We Rise waar begeleiding wordt gegeven op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Ook heeft cabaretière Karin Bloemen toegezegd op te treden.

Voor nu is het volgens Sleijpen nog lastig te zeggen hoe groot de opkomst bij de manifestatie zal zijn. “Dat zal in de loop van deze week meer duidelijk worden. Ik hoop uiteraard dat er veel mensen komen om samen tegen seksueel misbruik op te staan.” Mocht de opkomst groter zijn dan verwacht, dan is uitwijken naar het Museumplein of het Westerpark een optie.