Zaterdag concertzalen later open bij Arena en extra parkeerplek bij RAI

Voor automobilisten die zaterdag naar het Arenagebied in Amsterdam moeten, worden 3000 extra parkeerplaatsen geregeld bij de RAI. Vanaf daar kunnen mensen met de metro naar het voetbalstadion, de Ziggo Dome of Afas Live. De concertzalen gaan bovendien een half uur later open.