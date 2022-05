Zangeres Glennis Grace voor de rechter om geweld en mishandeling in Jumbo

Glennis Grace werd in april samen met haar zoon en een vriend aangehouden in de supermarkt van Jumbo. Beeld Brunopress

De officier van justitie heeft besloten in totaal zeven personen te dagvaarden voor het geweld in de Jumbo aan de Westerstraat op 12 februari. Glennis Grace staat met vier andere meerderjarige verdachten terecht. De twee minderjarigen moeten op 27 oktober 2022 voor de kinderrechter komen.

Naast Glennis Grace gaat het om twee mannen van 20 jaar en twee jongens van 15 jaar uit Amsterdam, een man van 27 jaar uit Purmerend en een man van 50 jaar uit Loenen aan de Vecht.

Zoon

Glenda Batta, zoals Glennis Grace echt heet, werd in april samen met haar 15-jarige zoon en een vriend van de familie aangehouden in de supermarkt van Jumbo. De zoon zou eerder op de avond hardhandig de winkel uit zijn gezet, nadat hij binnen een trekje had genomen van een e-sigaret, die onder het rookverbod valt.

Glennis Grace keerde later op de avond samen met een groep bekenden terug naar de supermarkt om de betrokken medewerkers aan te spreken. Daarbij ontstond een vechtpartij.

De zangeres bood begin april haar excuses aan voor het incident. “Ik heb veel gepraat, veel nagedacht. Hoe ik dit anders had kunnen aanpakken en sowieso misschien wel andere dingen die in m’n leven spelen. Dus ja, wat ik hiervan geleerd heb is om niet te handelen vanuit emotie,” zei ze toen onder meer.

Zeven verdachten gedagvaard wegens geweldsincidenten in supermarkt Westerstraat.https://t.co/dLkYeTv6fE — OM Amsterdam (@OM_Amsterdam) 19 mei 2022