Zangeres Glennis Grace is weer vrij, blijft wel verdachte van ‘fors openlijk geweld’

Zangeres Glennis Grace verlaat samen met haar 15-jarige zoon (r) en advocaat Tom Gijsberts het politiebureau. Beeld ANP

De 43-jarige Glenda Batta, zoals de zangeres voluit heet, zat sinds zaterdag vast. De zangeres werd samen met haar 15-jarige zoon en een derde persoon, naar verluidt een 27-jarige vriend, gearresteerd na een geweldsincident in een Jumbo-supermarkt in de Westerstraat.

De drie worden volgens een politiewoordvoerder verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling in vereniging en met voorbedachten rade. Volgens de advocaat van de zangeres heeft ze een medewerker geduwd. Batta herkent zich niet in beschuldigingen dat ze ook geschopt en geslagen zou hebben.

“Hoewel het hier gaat om een stevige verdenking van een ernstig strafbaar feit, zijn er op dit moment geen juridische mogelijkheden de verdachten nog langer vast te houden. Op een later moment zullen de verdachten zich moeten verantwoorden voor de rechtbank,” meldt het Openbaar Ministerie in een persbericht.

Batta schrijft in een statement op Instagram ‘met vertrouwen het onderzoek tegemoet te zien, omdat ik weet dat ik geen strafbare feiten heb gepleegd’. Ze voegt daaraan toe: ‘Hoewel ik hier graag meer over wil zeggen, houd ik in het belang van het onderzoek op dit moment mijn mond. Zodra dat kan geef ik een reactie.’

Zeven verdachten

Volgens een politiewoordvoerder is vastgesteld dat er in totaal zeven personen de supermarkt binnenkwamen en dat er daarna ‘fors openlijk geweld’ is gepleegd. “Van de zeven verdachten zijn er nu dus drie aangehouden. Van de overige vier verdachten zijn we nog druk aan het onderzoeken wie zij zijn.”

De officier van justitie heeft de verdachten ook een maatregel opgelegd: ze mogen op dit moment niet in de desbetreffende supermarkt en omgeving komen en mogen geen contact opnemen met de medewerkers van het filiaal.