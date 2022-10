Zangeres Bente: ‘Op het Ivko blowde echt iedereen, ook de leraren’

Bente Fokkens. Beeld Erik Smits

Het gesprek is één minuut bezig wanneer Bente Fokkens, als zangeres opererend onder de naam Bente, vertelt van haar geboorte op een luchtbed in een antikraakwoning op de Stadionweg. “Mijn vader was aan het blowen tijdens de bevalling, van de spanning. Ik denk dat iedereen toen blowde.”

“Mijn moeder wilde thuis bevallen, niet in een ziekenhuis. Zodra ik eruit was, stond ze op om onder de douche te gaan. Ze is echt een strijder. Mijn ouders waren hippies.”

Haar vader werkt bij Loods 6, het kunstcentrum aan de KNSM-laan, Bentes moeder op een ‘hippiecamping’. Haar moeder is ook ayurvedisch masseuse. “Ze kan alle spanning bij me wegnemen, op energie en met haar gevoel.”

Het verschil tussen haar ouders, die inmiddels zijn gescheiden, kan Bente het beste beschrijven door hun reactie op haar kinderverhalen: als ze vertelde dat ze iemand zag in haar kamer, of mensen hoorde lopen op een verdieping waar niemand was. “Mijn vader keek dan net zoals jij nu, die is rationeel en zei: het is gewoon een oud huis, je hoort het gekraak van de planken. Mijn moeder is meer van het voelen, zij ging die energieën weghalen met salie. Het was een topcombinatie. Ik ben geen zweverige chick geworden, maar ook niet supernuchter, ik zit ertussenin.”

Na het antikraakpand volgde een verhuizing naar het KNSM-eiland. “Daar werden toen nog huizen gebouwd. Je kon er lekker spelen, alleen vonden mijn ouders het te gevaarlijk voor een adhd-kind zoals ik. Ik was vaak kwijt. We gingen altijd op vakantie naar Vlieland, daar raakte ik ook kwijt, alleen is het in Amsterdam gevaarlijker. Mijn ouders wilden dat ik kon buiten spelen zonder gezeik, dus we verhuisden naar Muiden. Ik was zeven.”

Hoe was dat?

“Vanuit de stad verhuizen naar het Gooi? Vreselijk. Alle meisjes droegen Uggs en skinny jeans en ze hadden een iPhone. Ik zette me daartegen af. Een buurmeisje had een paard, dat soort kinderen liepen daar rond. Mijn ouders waren niet rijk. Ik verfde mijn haar oranje en maakte mijn eigen kleren, ik wilde er niet uitzien als het standaard kind daar. Dus ik werd gepest.”

“Op de Cito-toets heb je toch die twee rijen naast elkaar, met kolommen waar je een vakje moet aankruisen? Ik maakte van die kolommen een tekening, ik had één vraag goed van de 45. De score was zo laag dat ik niet naar een school kon. Maar meester Marcel zei: je bent niet achterlijk, ik geef jou een vmbo-t-advies.”

“Ik wilde naar de middelbare school in Amsterdam, het Ivko (een montessori kunstvakschool voor mavo en havo). Het duurde een uur om er te komen met de bus, en op het Amstelstation stond mijn fiets. Mijn vader oefende met me welke bus ik moest nemen. Op het Ivko blowde echt iedereen, ook de leraren. Het was best een gekke school. Leraren die stoned de klas in kwamen lopen, of tegen ons zeiden: doe maar wat. Maar op die school gebeurde alles wat ik leuk vond: schilderen, acteren, zelf films maken.”

“Ik maakte vmbo-t af en wilde naar Faaam, een soort toneelschool. In de familie van mijn vader had iedereen lijpe studies gedaan, ik denk dat ik een soort druk voelde. Een week voordat school begon, zei ik dat ik toch havo wilde doen, op de Vinse School aan de Haarlemmerstraat. Die was opgezet door een lerares van het Ivko. We gingen erheen, mijn vader liep flink te flirten met de directrice en de week erna kon ik beginnen. Daar heb ik de beste tijd gehad, echt fakking leuk. Op mijn vijftiende was ik ook terugverhuisd naar Amsterdam.”

Bente zat nog op de basisschool toen ze meedeed aan The Voice Kids. “We keken altijd naar The Voice en er kwam een reclame: ‘Denk jij dat je goed kunt zingen?’ Ik zei meteen: Oh my God, dit wil ik. Ik zong al en schreef mijn eigen liedjes. Muziek en tekenen waren de enige dingen waarmee mijn ouders me rustig konden krijgen.”

“The Voice Kids was heel tof, ik heb er mensen leren kennen, veel geleerd. Het was alleen heftiger dan ik had verwacht. Ik zat in de sing-off, dan sta je daar van 9 uur ’s ochtends tot half 12 ’s avonds. Ik was elf, er zaten ook jongere kinderen bij. De hele dag mag je je ouders niet zien, zodat het effect groter is wanneer je ze na het optreden weer ziet voor de camera’s. Voor een kind is dat best heftig. Ik was niet verdrietig toen ik eruit ging, het was mooi geweest.”

“Nick en Simon waren mijn coaches. Ik was fan van ze en vind ze nog steeds tof. Als kind denk je: ze gaan mij echt coachen. Dat doen ze tijdens de shows, maar daarbuiten heb ik ze misschien drie keer gezien. Andere coaches waren wel vaker bij hun kandidaten. Ik vind het jammer dat ik als kind al moest zien hoe dingen werken bij tv, dat het niet is wat het lijkt. Aan de andere kant: daar is alles voor mij begonnen, ik ben er dankbaar voor.”

Hoe reageerden de kinderen in Muiden?

“Toen ik in The Voice Kids zat, werd ik ineens niet meer gepest, iedereen wilde met me spelen. Ik hou meer van stadskinderen. In Amsterdam zeg je gewoon in iemands gezicht wat je vindt. Daar ging het achter je rug om. Ik hoorde dat ze in de vriendengroep daar – ze zijn allemaal in Muiden blijven wonen – nog altijd zeggen als iemand zich gek of theatraal gedraagt: ‘Je doet als Bente.’”

Je ging ook acteren.

“Ja, daar ben ik mee gestopt, ik wil me focussen op muziek. Na The Voice Kids werd ik gevraagd voor een film, ze zochten een actrice die kon zingen. Die film ging niet door, maar ik zat wel bij een castingbureau. Kennelijk dachten ze: die heeft een leuk koppie.”

“Het verschil is: mijn liedjes gaan over mezelf, over mijn gevoel. Waar ik verdrietig van word, of juist blij. Als zangeres ben ik mezelf. Wanneer je acteert ben je alles behalve jezelf. Ik speelde ook in kinderseries zoals Misfits. Kinderen volgden die serie, heel lief. Maar ik wil serieus worden genomen als zangeres. En ik maak geen kinderliedjes. Naar mezelf terugkijken als actrice: daar ga ik heel slecht op, het is niet voor mij weggelegd.”

Is het makkelijker om zangeres of actrice te worden als je uit Amsterdam komt?

“Misschien wel. Je bent al waar de actie is, waar het gebeurt. Als ik in Maastricht had gewoond, weet ik niet of mijn ouders me steeds naar audities hadden willen brengen. Die zijn allemaal hier. En we zijn in Amsterdam wat beter gebekt, het is gewoon hosselen.”

Op 21 oktober is de nieuwe single van Bente verschenen: Als geen ander, een duet met Meau. “We kennen elkaar van zangles, op de Albert Cuyp, toen zagen we elkaar iedere dag. Het contact verwaterde, van een afstand zagen we elkaar groot worden. En onze paden kruisten elkaar weer.”

“We bedachten: waarom maken we niet samen een liedje? Het gaat over: jij weet als geen ander hoe wij zijn veranderd. In ons werk hebben we veel van dezelfde dingen meegemaakt. Als geen ander weten we van elkaar hoe heftig het kan zijn, maar ook hoe verdrietig en hoe mooi.”

CV

Bente Fokkens (Amsterdam, 2000) maakt muziek onder de naam Bente. Op 21 oktober verscheen haar nieuwe single, Als geen ander. Haar nieuwe album verschijnt op 11 november.

De stad van... Bente Echt Amsterdams

“Het geluid van de trams. En uitgaan. Dansen. Dan herken je meteen de yuppen, de studentenmeisjes.” Accent

“Om mijn vader te fucken sprak ik vaak met een Rotterdams accent. Als ik dronken ben praat ik nog steeds zo. Verder denk ik dat het een mix is van Amsterdams en ABN.” Partner

“Hij komt uit Arnhem.” Huur of koop

“Kopen is de allerbeste investering die er bestaat. Niet dat ik nu kan kopen, maar ik wil het wel heel graag. Als het later niet meer lukt met de muziek heb je er toch een huis aan overgehouden.” Import

“Natuurlijk kunnen die Amsterdammers worden, iedereen is welkom.”