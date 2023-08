Zanger en platenbaas Jayh Jawson: ‘Ik heb mijn bestaan te danken aan Amsterdam’

Jayh Jawson, zanger en eigenaar van platenlabel Avalon Music, vond in Amsterdam zijn vader terug door simpelweg bij hem aan te bellen. ‘Mensen die niet uit Amsterdam komen en míj het gevoel geven dat ik hier niet welkom ben, daar heb ik moeite mee.’

“Waar anders dan in Amsterdam hadden mijn ouders elkaar kunnen ontmoeten?” Jaouad Ait Taleb Nasser (41), oftewel Jayh Jawson, zit aan tafel in het hoofdkwartier van Avalon Music, zijn platenlabel te Duivendrecht. De artiestennaam werd bedacht door een jongen in Amsterdam-Noord die altijd ieders namen vervormde. In die tijd woonde daar nog niemand anders die Jaouad heette.

Zijn moeder komt van Curaçao en zijn vader uit Marokko. “Op Curaçao konden zij elkaar niet hebben leren kennen, in de jaren tachtig, en in Marokko ook niet. De enige plek waar dat kon was Nederland. Ik heb mijn bestaan te danken aan Amsterdam.”

Zijn ouders scheidden toen Jawson nog maar 1 jaar was, kort erna verhuisde zijn moeder terug naar Curaçao. “Ze had geen contact met mijn vader en dacht: dan hoef ik hier ook niet te blijven. Zes jaar later kwamen we terug. Ze had bedacht dat Nederland toch meer kansen biedt, denk ik. Eerst gingen we in de Bijlmer wonen.”

Hoe was dat?

“Het eerste wat ik zei: iemand heeft buiten de airco aan laten staan. Zulke koude lucht had ik nog nooit gevoeld, op Curaçao kon dat alleen van een airco komen. De flats noemde ik hotels. De enige hoge gebouwen die ik kende waren hotels.”

“Toen ik 11 was verhuisden we naar Noord, daar ben ik opgegroeid, eerst in Nieuwendam. De buurt was aan het veranderen, daar werd ook de hele tijd over gepraat. De mensen die er al woonden hadden grote problemen met de buitenlanders die er kwamen wonen. Ze verhuisden naar Purmerend of Landsmeer.”

“Ik weet nog dat onze buurvrouw het ook zo tegen ons zei. In ons appartement had eerst een Hollands gezin gewoond, zij vond dat de buurt achteruitging. Nu ik erop terugkijk, denk ik: waarom heb ik nooit gevraagd wat nou eigenlijk het probleem was? Ik waardeerde het wel dat ze zo open waren over hun eigen racisme. Ze zeiden gewoon: waarom moeten zwarte jongens zo stoer lopen, wat is dat? Het was hard, maar in ieder geval eerlijk.”

Na een paar jaar volgde een verhuizing binnen Noord, van Nieuwendam naar Floradorp. “Totaal anders. In Nieuwendam woonden een soort middenklassers die zich te goed voelden voor die zwarte gezinnen. In Floradorp was het: wij zijn hier en we gaan niet weg. Mensen van buiten waren welkom, alleen moest je wel meedoen. Als je raar deed, pakten ze je aan, en als ze je moesten wegpesten hadden ze daar ook geen problemen mee.”

“Het werd de rimboe genoemd. Niet door de mensen die daar vandaan kwamen. Floradorp is gebouwd in cirkels, in de binnenste ring daarvan ligt een binnentuin waar je alleen kunt komen als je echt bij de incrowd hoort. Daar kwam je niet zomaar binnen, je moest iemand kennen in een van de huizen eromheen. Het was een gesloten gemeenschap.”

Woon je nog altijd in Noord?

“Nee, nu in West. Ik woonde in Zuid en wilde kopen, maar dat kon daar niet. We woonden op het Stadionplein, in die appartementen boven de Albert Heijn, dat is allemaal huur. In Zuid is het fijn wonen, mits je leuke mensen om je heen hebt. We hadden te veel buren die het niet fijn vonden dat ik er kwam wonen. Niet groeten in de lift, vragen wat ik daar deed, hoe ik binnen was gekomen.”

“Daar heb ik wel moeite mee. Mensen die niet uit Amsterdam komen, maar bijvoorbeeld uit het zuiden van het land en dan míj het gevoel geven dat ík hier niet welkom ben. Terwijl ik in Amsterdam ben geboren en zij niet. De stad wordt nu te veel gevormd door mensen die hier niet vandaan komen. Dat doet mijn Amsterdamse hart pijn.”

In Noord was de muziekcarrière begonnen met beats maken voor THC, oftewel de Tuindorp Hustler Click. Relatief laat, hij was al eind 20, werd Jawson zelf ook artiest. Tien jaar geleden kwam daar een inmiddels succesvol platenlabel bij, Avalon Music.

“Ik trad vier, vijf keer per week op en merkte dat ik er bijna niets aan verdiende. Terwijl mijn management nieuwe auto’s kocht, een dik kantoor. Al langer dacht ik: hier klopt iets niet. En wat doen zij eigenlijk voor mij? Later bleek dat ze inderdaad het geld in hun eigen zak stopten. Dat bedrijf bestaat nu ook niet meer.”

Avalon Music werd opgericht door Jawson en zijn twee jongere broers, Redouan en Anouar. De zonen van zijn vader. “Mijn moeder sprak altijd goed over mijn vader. Een harde werker, een man van principes. Ze zei dat hij in Amsterdam woonde, als ik hem wilde opzoeken kon dat gewoon. Maar ik voelde geen noodzaak om dat te doen.”

Totdat?

“Ik was 19 en kreeg een uittreksel van de gemeente, met de geboortedata en de adressen van mijn ouders erop. Ineens zag ik dat hij in Oost woonde, de Linnaeusstraat. Daar kwam ik vaak langs, het was dichtbij. Ik ben erheen gegaan en heb aangebeld.”

“In de jaren erna kwam het contact, ook met mijn andere broertjes en zusje. Mijn vader heeft dezelfde kleur als ik, hij komt uit het zuiden van Marokko. Ons beeld is gevormd door wat wij in Nederland zien, door mensen die uit het noorden van Marokko komen.”

Zie jij eruit als een Jaouad Ait Taleb Nasser?

“Het is wat ik ben. Bij sollicitaties verwachtten ze iemand anders bij zo’n naam. Of, als mensen mijn naam niet kenden, begonnen ze te praten over Marokkanen. Dan zeiden ze: jij bent Surinaams, jullie vind ik oké, maar met die Marokkanen heb ik problemen.”

Hoe begon je eigenlijk een platenlabel?

“Ik vond altijd: als je een goede artiest wilt zijn kun je niet ook een goede platenbaas zijn, je kunt je aandacht niet verdelen. Mijn oudste broertje was al bezig met feesten organiseren, hij wilde ondernemen. En hij zag ook dat het niet klopte met mijn management, hij vond: dat kan ik beter. Hem kon ik vertrouwen, als ik dit met íemand kon doen was het mijn broer.”

Is het een veilige gedachte om een platenlabel achter de hand te hebben?

“Ik ben niet meer de jonge rebel, ik denk dat je identiteit als mens en artiest samenvallen. Als je ouder wordt, wil je bepaalde teksten niet meer gebruiken. Ik zeg nog steeds wat ik wil, alleen: wat ik wil zeggen is veranderd. Als ik niet meer zou optreden, kan ik gewoon doorleven zoals ik nu doe. Ik hoef niet meer op zoek naar die zomerhit, nu kan ik me gewoon richten op de muziek die ik mooi vind, en waarvan ik denk dat die over tien jaar nog steeds tof is.”

Dan vertelt Jawson over een vraag die hij als kind aan zijn moeder stelde. Zij kwam van Curaçao, zijn vader uit Marokko, ze woonden in Nederland – wat was hij dan? “Je bent een Amsterdammer. Dat zei ze. Ik vraag me af of ze zelf besefte welke impact die woorden toen op me hadden.”

“Haar antwoord had zoveel lagen. Ik ben zo dankbaar dat ik hier mocht opgroeien, ik heb zoveel geleerd. Amsterdam heeft zoveel culturen en subculturen, we hebben onze eigen manier van met elkaar omgaan, onze eigen humor. Ik ben blij dat ik hier woon.”

Jayh Jawson (Amsterdam, 1982) is songwriter, zanger en mede-eigenaar van Avalon Music. Als presentator werkt hij voor FunX en SBS Shownieuws. Beeld Erik Smits

De stad van... Jayh Jawson Echt Amsterdams “Altijd, er is geen moment dat ik het niet bij me draag.” Accent “Volgens mensen buiten de stad klinkt het Amsterdams.” Havermelk “Ik ben er mede schuldig aan, thuis heb ik letterlijk havermelk. Maar ik vind van mezelf dat ik niet hoor bij die groep. Uit die subcultuur straalt een arrogantie waar ik niet lekker op ga. En dan bedoel ik niet Amsterdamse arrogantie.” Huur of koop “Ik ben van de koop, nu kan ik het betalen. Het systeem van kopen en huren is hoe Amsterdammers de stad uit worden gedreven.” Import “Die kunnen op één manier Amsterdammers worden: als ze het echt willen worden – en niet door het begrip Amsterdammer te proberen te veranderen, zodat de definitie gaat voldoen aan wat zij zijn.”