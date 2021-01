‘Zandvoort moet Formule 1-gevoel buren opkrikken’

Een luchtfoto van het circuit in de duinen van Zandvoort. Beeld ANP

Dat staat in een advies dat is opgesteld door een extern onderzoeksbureau dat in opdracht van de gemeenteraad nog eens kritisch naar de voorbereidingen heeft gekeken. De opstellers van de Gateway Health Check raden ook aan het programmateam te versterken. Er is veel enthousiasme en gedrevenheid, maar ‘het moment is aangebroken voor verdere professionalisering’.

Verschillende visies

Dat laatste is onder meer nodig om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen op de komst van de Formule 1 naar Zandvoort. Uit de gesprekken met partijen in het dorp kwamen heel verschillende visies naar voren, variërend van een lokaal festijn met veel bezoekers tot een evenement dat vergelijkbaar is met het WK voetbal of de Olympische Spelen.

De onderzoekers stellen vast dat er klaarblijkelijk voldoende met elkaar van gedachten is gewisseld over de aard en de omvang van het evenement. Dat betekent dat er in Zandvoort ook geen eenduidig beeld bestaat van de kosten van de Grand Prix, en de opbrengsten voor het dorp op de korte en de lange termijn.

F1-gevoel opkrikken

Het advies wordt later in de gemeenteraad besproken, maar in de commissievergadering van woensdagavond nam wethouder Raymond van Haeften vast een voorschot op enkele aanbevelingen. Hij is inmiddels in overleg getreden met de collega’s in onder meer Bloemendaal, Heemstede en Velsen om daar het ‘Formule 1-gevoel’ op te krikken.

Vorig jaar leefden er vooral zorgen in de regio over de overlast van het evenement voor de bewoners. Zij zouden te maken krijgen met afsluitingen en grote drukte. In het contact met de collega’s wijst Van Haeften nu vooral op de mogelijkheid om een graantje mee te pikken van de massale toeloop, bijvoorbeeld door in het eigen dorp ook kleine evenementen te organiseren.

Over versterking van de organisatie wordt nog nagedacht. In elk geval komt er snel een stichting met een directeur die namens de gemeente verantwoordelijk wordt voor alle kleine evenementen rondom de Grand Prix. De stichting krijgt een raad van advies, met daarin de gemeente en de leiding van het circuit, maar ook een vertegenwoordiger van ondernemers en bewoners.

Sponsoren

De stichting gaat ook op zoek naar sponsoren. Dat was vorig jaar een van de problemen met het commerciële evenementenbureau dat de gemeente had belast met de organisatie. Het bureau haalde amper sponsoren binnen, had weinig voeling met de badplaats en diende uiteindelijk een gepeperde rekening van enkele tonnen in bij de gemeente voor de gewerkte uren.

Met de stichting moeten zulke problemen worden uitgesloten, aldus Van Haeften. “Het eerste wat ik van de nieuwe directeur vraag is het afsluiten van een risicoverzekering.” De Formule 1 staat op de kalender voor 5 september, maar als gevolg van corona blijft het nog even onzeker of het evenement dit jaar wel kan doorgaan. In juni wordt daar een definitief besluit over genomen.