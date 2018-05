Zandvoort houdt damherten met reusachtig hek op afstand

Het hek kost 25.000 euro en zal in augustus worden geplaatst. Dat hebben de gemeente Zandvoort en Waternet besloten. Waternet is de beheerder van de Amsterdamse Waterleidingduinen waar de herten vandaan komen.



Het hek zal waarschijnlijk drie jaar blijven staan. De grote groep van duizenden damherten in het waterwingebied wordt sinds enkele jaren bejaagd, en de verwachting is dat er minder herten op avontuur zullen gaan zodra de populatie zal zijn teruggebracht tot circa zeshonderd exemplaren.



Het afgelopen jaar zijn in de duinen bij Zandvoort proeven gedaan met geurvlaggen en patrouilles met honden om de herten tegen te houden. Deze maatregelen bleken niet of nauwelijks effect te hebben.



Zandvoort kent inmiddels een groep van twintig herten die permanent in het dorp verblijven. De hoop is dat deze in het najaar zullen terugkeren naar het natuurgebied om zich voort te planten. Ook daarom is besloten het hek pas in augustus te plaatsen.



Zie ook: Groep verdwaalde herten loopt door Zandvoort