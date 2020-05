Zandvoort: bestuurscrisis heeft wat weg van een bandenwissel

De huidige bestuurscrisis in Zandvoort kan niet los worden gezien van de terugkeer van de Grand Prix. Beeld ANP

Dat maakte informateur Eric van der Burg dinsdagavond bekend tijdens de raadsvergadering in Zandvoort. De oud-wethouder van Amsterdam gaat ook de formatie van de nieuwe coalitie begeleiden.

De vijf partijen hebben samen tien van de zeventien zetels. Volgens Van der Burg is daarmee voldoende stabiliteit gegarandeerd voor de laatste twee jaar van deze bestuursperiode.

Als de formatiepoging lukt, keert D66 terug in de coalitie. De partij stapte in 2018 uit het college uit onvrede over de afwikkeling van een omstreden donatie van een ondernemer aan de partijkas van de OPZ.

De toen vertrokken wethouder Gerard Kuiper is niet meer beschikbaar. Hij ging in maart van dit jaar aan de slag als wethouder in Hilversum.

Informateur Eric van der Burg. Beeld ANP

Terugkeer opgestapte wethouders

Er wordt wel rekening gehouden met de terugkeer van de twee weken geleden opgestapte wethouders Ellen Verheij (VVD) en Gert-Jan Bluijs (CDA). In dat geval heeft de bestuurscrisis meer weg van een bandenwissel.

Beide wethouders zijn demissionair sinds het college botste met de raad over de tweede toegangsweg naar het circuit die eerder dit jaar op kosten van de gemeente werd aangelegd.

Van der Burg wil dat de fracties tijdens de formatie ook praten over de bestuurscultuur in Zandvoort. “Er zit een dunne lijn tussen redelijk en duidelijk en hard en grof,” aldus de informateur.

De huidige bestuurscrisis in Zandvoort kan niet los worden gezien van de terugkeer van de Grand Prix. College en raad bleken een zeer willige partner van het circuit, schreef Het Parool eerder.