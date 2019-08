Zandvoort: Amsterdam Beach of Beach for Amsterdam?

‘Meer lef is welkom’

In 2015 deed Wim Peeters mee aan de verkiezingen in Zandvoort met slechts één programmapunt: maak van de badplaats een stadsdeel van Amsterdam. Dat leverde bar weinig stemmen op, en daar zit volgens de lijsttrekker vier jaar later nog steeds de kneep. “In Zandvoort heerst de jansaliegeest. Er is in potentie ontzettend veel mogelijk, maar er komt over het algemeen weinig van de grond. Iets meer Amsterdamse lef zou welkom zijn.”

Peeters weet waarover hij spreekt: hij staat met één been in Amsterdam en één been in Zandvoort. De zeventiger is eigenaar van het beroemde sneuvelcafé Casablanca op de Zeedijk en heeft in Zandvoort een klein circusmuseum annex woning. Het is rustig in het dorp geworden, zegt hij. “Vroeger was ook hier een levendig uitgaansleven. Maar de mensen zijn oud geworden en het zwaartepunt is verschoven naar de paviljoens op het strand.”

Met ingang van 2018 is het ambtelijk apparaat van Zandvoort, zeer tegen de zin van Peeters, ondergebracht bij buurgemeente Haarlem. Het bestuur van Zandvoort heeft aangegeven zelfstandig te willen blijven, maar de onder­nemer heeft er een hard hoofd in. “Hoe lang kun je dat volhouden? In Haarlem wordt nu al over ons ­gesproken als Haarlem-West. Dan vind ik Amsterdam Beach toch stukken beter klinken.”