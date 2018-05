Zálig, dit weer, maar krijgen we nu een natte zomer?

Volgens een woordvoerder van Weeronline valt er weinig over te zeggen.



"Het weer laat zich eigenlijk maar vijf dagen vooruit voorspellen. Bij een voorspelling over een langere periode gaat het altijd om een benadering." Dat de weergoden al hun kruit nu al aan het verspillen zijn klopt dus niet: het kan nog alle kanten op.



Meer regen

Toch zit er een kern van waarheid in. "Door de hoge temperaturen in de lente warmt het zeewater op. Daardoor verdampt er meer vocht. Dat kan de intensiteit van buien in de zomer vergroten," aldus Weeronline.



Met circa 11,1 graden tegen 9,5 graden normaal is de meteorologische lente van 2018, ondanks een winterse maart, de op twee na warmste ooit gemeten. Voor het eerst sinds het begin van de metingen krijgt een lente het voor elkaar om 30 warme dagen te scoren, met een maximumtemperatuur 20 graden of hoger.



Klimaatverandering

Weeronline nam vorig jaar de proef op de som en checkte de meteorologische gegevens van alle lentes en zomers sinds het begin van de metingen in De Bilt in 1901. Daaruit blijkt dat een mooie lente meestal leidt tot een normale zomer, en in enkele gevallen tot een slechte. Een slechte lente is vrijwel altijd een voorbode voor een slechte zomer.



Opvallend is dat maar liefst zeven van de tien mooiste lentes sinds 1901 in deze eeuw plaatsvonden. Klimaatverandering, zegt Weeronline. Lentes zijn tegenwoordig warmer, zonniger en droger. "Maar het weer in Nederland blijft wisselvallig," aldus de woordvoerder.



De jas kan deze week in elk geval nog aan de kapstok blijven hangen. Het warme weer houdt aan, met temperaturen rond de 25 graden. Wel neemt de kans op onweersbuien toe.