Zalencentrum De Koning in Sloterdijk gesloten na besmettingen

Uit een rapportage van de GGD blijkt dat minstens drie clusters met coronabesmettingen zijn te herleiden tot feesten in het gebouw. Een cluster bestaat uit drie of meer besmette personen. Ook blijkt dat tijdens de feesten de noodverordening is overtreden. Het zalencentrum moet twee weken dicht blijven.

De Koning verhuurt twee zalen voor onder andere bruiloften en zakelijke evenementen, is te lezen op de website. De GGD vraagt mensen die De Koning hebben bezocht extra alert te zijn en bij klachten thuis te blijven en een afspraak te maken voor een coronatest.

Horecazaken, maar bijvoorbeeld ook pretparken en musea, kunnen twee weken worden gesloten als de GGD vaststelt dat er meerdere besmettingen met het coronavirus hebben plaatsgevonden.

In Amsterdam gebeurde dat de afgelopen tijd al vier keer: Café in the City op het Kleine-Gartmanplantsoen, No Rules op het Marie Heinekenplein, Stripclub La Vie en Proost op de Wallen en café Zwart op de Dam sloten stuk voor stuk de deuren.