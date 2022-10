Zal oud-Ajacied Quincy Promes zijn strafzaak bijwonen?

Beeld Offside via Getty Images

Het Openbaar Ministerie beschuldigt de dertigjarige oud-Ajacied van poging tot moord, poging tot doodslag, zware mishandeling en eenvoudige mishandeling. Op een familiefeest in juli 2020 in Abcoude zou Promes een neef met een mes in een knie hebben gestoken. Het slachtoffer liep daarbij ernstig letsel op.

De neef deed niet alleen aangifte tegen Promes, hij spande ook een civiele procedure tegen hem aan. Door de civiele rechtbank in Amsterdam werd Quincy Promes in juni veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan zijn neef. De voetballer ging tegen dat vonnis in beroep.

Vrijdag werd bekend dat de strafzaak op 3 maart volgend jaar zal worden behandeld. Het is nog onduidelijk of Promes, die zelf stelt onschuldig te zijn, die dag in het verdachtenbankje zal plaatsnemen. “Hij wil er wel bij zijn, maar het is natuurlijk ook afhankelijk van zijn speelschema,” zegt zijn advocaat Robert Malewicz desgevraagd.

4000 kilo coke

Of de voetballer zich daadwerkelijk in Nederland zal laten zien is nog maar zeer de vraag. Naast de zaak rond de steekpartij, wordt Promes ervan verdacht de financier te zijn geweest van een in de haven van Antwerpen onderschepte partij van 4000 kilo cocaïne. Die werd in het voorjaar van april 2020 ingenomen.

In het onderzoek naar die zaak luisterde de recherche de telefoon van Quincy Promes af. Daardoor kwam de Amsterdamse politie op het spoor van de steekpartij op het familiefeest in Abcoude.

Bij de Amsterdamse recherche bestonden overigens al langer zorgen over de criminele contacten van Quincy Promes. De directie van Ajax werd daarover zelfs tweemaal gewaarschuwd. Desondanks stelde Ajax de speler op en mocht hij, ook nadat bekend werd dat hij verdachte was in een steekpartij, mee naar het EK in de zomer van 2021.