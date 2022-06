Zakkenrollers terug in Amsterdam, drie keer zoveel incidenten als vorig jaar

Beeld ANP / ANP

Bovendien was het aantal diefstallen afgelopen mei het hoogst sinds het begin van de coronacrisis. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door ANP/LocalFocus.

Ook in de rest van Nederland is het aantal aangiftes van zakkenrollerij weer flink toegenomen, al is de stijging minder groot dan in Amsterdam. Bijna een op de drie aangiftes van dit jaar komen uit de stad, waar het tot dusver bijna 1200 keer raak was. In dezelfde periode vorig jaar sloegen zakkenrollers slechts 345 keer toe.

Volgens de politie hebben de coronamaatregelen van de afgelopen jaren een groot effect gehad op het aantal gevallen van zakkenrollerij. “Als er geen mensen op straat zijn en er anderhalve meter afstand moet worden gehouden, valt er weinig te zakkenrollen,” meldt de politie. “Met het loslaten van de maatregelen neemt het aantal gevallen van zakkenrollerij weer toe.”

Binnenstad

Waar moet je extra opletten? “Het gebeurt met name op drukke plekken in de binnenstad,” vertelt een woordvoerder van de politie-eenheid in Amsterdam. “Zakkenrollers leiden je af, vragen om een vuurtje, de weg of een high five. Wat we veel zien is een dansje, of de voetbaltruc. Dan doen ze een move, plaatsen bijvoorbeeld hun benen tussen jouw benen, pakken je hand en dan je persoonlijke spullen. Het is vaak heel amicaal. Maar voor je het weet ben je je spullen kwijt.” Ook als je gedronken hebt ben je extra kwetsbaar, vertelt de woordvoerder.

“Als tips kunnen we meegeven: stop je waardevolle spullen goed weg en zo veel mogelijk uit het zicht. En zorg dat je telefoon te traceren is, dan kunnen we ’m sneller vinden.”

