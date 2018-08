Zakkenrollers Pride maanden in de cel

De rechtbank noemt het in het vonnis strafverzwarend dat de verdachten een druk bezocht evenement als Pride hebben uitgekozen om toe te slaan.



De mannen werden in de nacht van 3 op 4 augustus op heterdaad betrapt op het stelen van portemonnees uit achterzakken en een heuptas. Ze zaten sindsdien vast.



Duo's

Het gaat om twee duo's: twee Roemenen van 27 en 33 jaar oud en twee mannen uit Algerije van 21 en 24 jaar.



De officier had in alle vier gevallen één maand celstraf meer geëist. Ook woensdagmiddag en vrijdag staan er snelrechtzittingen gepland waar verdachten van aan Pride-gerelateerde zaken zich voor de rechter moeten verantwoorden.



Aangiften

Het aantal aangiften dat gedaan werd tijdens de Amsterdam Pride was in 2018 minder dan voorgaande jaren. Dit jaar werd 122 keer aangifte gedaan, vorig jaar was dat 300 keer.



In totaal werden 38 verdachten aangehouden voor uiteenlopende feiten, waaronder zakkenrollen, mishandeling, diefstal, varen onder invloed en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.



De politie hield 17 zakkenrollers aan. Daarbij was een groep van vier verdachten die meerdere gestolen telefoons en bankpassen op zak hadden. Verder werden zes personen aangehouden wegens mishandeling, nog eens acht voor diefstal en vier voor varen onder invloed.