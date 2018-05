Zakkenrollers opgepakt in Amsterdam in landelijke actie

De politie kreeg bij de actie, varend onder de vlag Trivium, steun van de Koninklijke Marechaussee, de douane en van de Duitse en Belgische politie, meldde ze maandag.



De actie was gericht op onder anderen winkeldieven, drugshandelaren, inbrekers, mensen die verdacht worden van identiteitsfraude en helers van gestolen babymelkpoeder.



Er werden op snelwegen en in treinen controles uitgevoerd. De politie arresteerde bij controle op de A13 bijvoorbeeld een man die een blauw zwaailicht, handboeien en een nepwapen in zijn auto had en zelfs een stopbord in zijn auto had ingebouwd.



Ploertendoders

In de omgeving van Zwolle werd een zakkenroller aangehouden met de Tunesische en Marokkaanse nationaliteit en ook in Duitsland actief was als zakkenroller. De man was eerder dit jaar ook al aangehouden en het land uitgezet als ongewenste vreemdeling.



Bij de grensovergang met Duitsland in de omgeving van Venlo werd een Roemeen aangehouden die 600 kilo apaan, een grondstof voor synthetische drugs, bij zich had.



Bij de actie werden verder ploertendoders, pepperspray, nepwapens en gestolen auto's gevonden.



Ook zijn meerdere personen aangehouden omdat ze nog een opgelegde vrijheidsstraf moesten ondergaan of dna-materiaal moesten afstaan.

In woningen in Den Haag en Rotterdam werden in totaal meer dan drieduizend pakken babymelkpoeder gevonden.