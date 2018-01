Zakkenrollers met buit en al aangehouden in hotel

Het drietal was op een heuse 'strooptocht' geweest en had op de zelf gehuurde hotelkamer net hun buit uitgestald.



Eerst was op het Centraal Station, in het zicht van bewakingscamera's, een tas met daarin een laptop en camera gestolen. Een paar uur later werd een winkeldiefstal gemeld, naar later bleek door dezelfde mannen als de diefstal op Centraal.



iPhone

Omdat één van de verdachten daarbij ontbrak, ging de politie in burger niet direct tot aanhouding over. Terwijl agenten de twee dieven volgden, werd voor hun neus nog een diefstal gepleegd: een iPhone uit de zak van een vrouw.



Toen het duo het hotel in ging voegde de derde verdachte zich bij hen en konden agenten hen in de kamer aanhouden. Daar werden de laptop, camera en drie telefoons aangetroffen.



Bagagediefstal

De drie bleken later die ochtend ook al een poging tot bagagediefstal te hebben gedaan.



De mannen moeten zich op korte termijn bij een rechter melden op verdenking van tenminste vijf vermogensdelicten.