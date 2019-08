Zakkenroller met openstaande celstraf tijdens Pride ingerekend

De zakkenroller wordt door het zakkenrollersteam ingerekend. Beeld Politie Amsterdam team openbaar vervoer

De man was een van de laatste verdachten die het zakkenrollersteam tijdens de Pridefestiviteiten in de kraag vatte. In totaal werden zeventien zakkenrollers tijdens de Pride opgepakt.

De Pool wekte bij de tramhalte op het Stationsplein argwaan op door steeds in en uit de tram te stappen, dicht op de reizigers te staan en steeds een jas over zijn arm te houden. Even later liep hij naar de Warmoesstraat, waar hij een portemonnee met pasjes in een prullenbak gooide. Die bleek van een vrouw te zijn die net door hem was gerold.

De man werd nog een tijdje door het team gevolgd voor voldoende bewijs. Hij werd op de internationale trein richting Parijs uiteindelijk ingerekend.

