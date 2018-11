Zakaria A. nu ook gearresteerd als lid 'bende van Taghi'

Hij maakt volgens het Openbaar Ministerie net zoals zeker zeven begin oktober gearresteerde medeverdachten deel uit van een bende die verantwoordelijk is voor vele misdrijven waaronder een trits liquidaties, aangestuurd door Taghi en zijn vermoede rechterhand Saïd Razzouki.



Martin Kok

De recherche ziet in Zakaria A. de man die op 8 december 2016 's avonds eerst tevergeefs had geprobeerd ex-crimineel Martin Kok dood te schieten toen die in Amsterdam-Zuid een hotel had verlaten, samen met een Britse potentiële adverteerder voor zijn onorthodoxe misdaadblog Vlinderscrime.nl.



Kok ging vervolgens naar zijn favoriete seksclub Boccaccio in Laren. Toen hij 's nachts voor het bordeel in de auto wilde stappen die hij had geleend van zijn vader, werd hij alsnog doodgeschoten.



Gebrek aan bewijs

Justitie moest A. in juli vrijlaten in de moordzaak bij gebrek aan voldoende bewijs. Deskundigen konden onvoldoende hard vaststellen dat zijn loopje overeenkomt met het loopje van de schutter dat op camerabeelden is te zien.



Vanwege een oude straf voor wapenbezit bleef A. in de cel, maar hij zou eind deze week vrijkomen. Daarom is hij in opdracht van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie nu alsnog gearresteerd voor lidmaatschap van Taghi's criminele organisatie waarnaar onder codenaam 26Marengo een groot onder zoek loopt. Zo wil justitie voorkomen dat hij zou vluchten.



Versleutelde Blackberry

De eveneens uit Utrecht afkomstige medeverdachte Achraf B. (25) zit nog wel vast voor de liquidatie van Kok én is op 2 oktober tegelijkertijd met zes anderen gearresteerd voor het lidmaatschap van dezelfde criminele organisatie.