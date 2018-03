Zak kleding gevonden tijdens zoektocht Sabrina Oosterbeek

Amsterdammer vast

De 30-jarige tengere vrouw, die voor geld en drugs seks had met mannen, is in de nacht van 7 op 8 maart 2017 spoorloos verdwenen. Oosterbeek werd voor het laatst gezien in haar flat Geldershoofd in Zuidoost, waar ze stond te bellen in de lift. Ze stapte daarna op een fiets naar een afspraak, maar sindsdien is er niks meer van haar vernomen.



De 44-jarige Amsterdammer Sjonnie W. bleek de man waarmee Oosterbeek die nacht telefonisch contact had en die ze mogelijk ontmoette. Ze hadden al langer contact, ook voor seks. Op camerabeelden is te zien hoe W. de fiets van Oosterbeek verplaatste in de nacht dat ze verdwijnt. De politie denkt dat ze niet meer in leven is.



Sjonnie W. wordt verdacht van betrokkenheid bij haar verdwijning, en zit vast. Justitie denkt dat hij drie vrouwen doodde over een periode van 14 jaar: naast Oosterbeek ook de Amsterdamse prostituee Monique Roossien (26) en de Roemeense prostituee Mirela Mos (30).



