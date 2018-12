Zaanstad wil noodknop op alle bruggen

Dat beloofde burgemeester Jan Hamming donderdag in een raadsvergadering naar aanleiding van een voorstel van de SP en GroenLinks, na een reeks incidenten met bruggen in Zaanstad. Dat schrijft het Noordhollands Dagblad.



Een ouder echtpaar raakte eind november zwaargewond toen de Prins Bernhardbrug plotseling omhoog kwam. Vorig jaar raakte een boot beschadigd doordat een brug te snel dichtging.



Waarschuwingsknop

In 2015 overleed een vrouw toen de J.M. Den Uyl-brug plotseling terwijl zij op het opengaande deel voor een slagboom stond te wachten. De brug werd op afstand bediend. Deze brug heeft inmiddels een waarschuwingsknop.



Alle bruggen worden gecontroleerd op veiligheid, te beginnen bij de Prins Bernhardbrug. Ook wordt gekeken of de waarschuwingslichten daar op de goede plaats staan en of de beweegbare delen van de bruggen geel geschilderd kunnen worden.



De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een zogenoemd verkort onderzoek gestart naar het ongeval op de Prins Bernhardbrug. Een Zaanse vrouw startte twee weken geleden een petitie om brugwachters te krijgen op elke brug in de Zaanstreek. Die is inmiddels bijna 1600 keer getekend.



Amsterdamse bruggen

De bruggen in Amsterdam hebben geen noodknop en daar is ook geen aanleiding voor aldus een woordvoerder. "De Amsterdamse bruggen worden op afstand bediend vanuit een controlepost. Daarbij kijkt altijd iemand live mee."



Of daardoor ongelukken als die in Zaanstad voorkomen kunnen worden, is niet helemaal duidelijk. In juli sprong de Marnixbrug plotseling open als gevolg van de warmte. Daarbij raakte niemand gewond.