Zaanstad: uitvoerig overlegd over andere Zwarte Piet

De stichting Majority Perspective eiste dinsdag in een kort geding niet een volledig verbod van de intocht, maar wel dat de in haar ogen "racistische'' Zwarte Piet er niet bij is.



Advocaten van de gemeente Zaanstad stelden evenwel dat als de rechter de vorderingen toewijst, de hele intocht mogelijk toch niet kan doorgaan.



Advocaat Martijn Langhout van de gemeente zei na afloop dat die kans aanwezig is, omdat een wijziging op zo'n korte termijn zou kunnen leiden tot veel onduidelijkheid.



Naast Zaanstad waren ook de Nederlandse staat, het Commissariaat voor de Media, de NTR, de Kijkwijzer en mediabedrijf Vinke Vision voor de rechter gedaagd. Volgens advocaat Emil Tamas van de stichting dragen zij door de organisatie en medewerking aan de landelijke intocht bij aan de promotie van racisme en discriminatie van donkere mensen.



Uitvoerig overlegd

De gemeente Zaanstad heeft vooraf uitvoerig overlegd over Zwarte Piet tijdens de nationale intocht van Sinterklaas dit jaar, zo stelt de gemeent. Bovendien heeft de maatschappelijke discussie over de kwestie wel degelijk geleid tot resultaat want er is een andere Piet, zo voerden advocaten van de gemeente eerder aan tijdens een kort geding over de intocht.



De stichting Majority Perspective vindt dat Zaanstad onrechtmatig handelt, omdat ze meewerkt aan de intocht en daarmee voorbijgaat aan de racistische stereotypering van Zwarte Piet.



Maar volgens de advocaten is daarvan geen sprake. Zo gaat de gemeente volledig mee in het beleid van de publieke omroep NTR om roetveegpieten in te zetten. Die zijn minder zwart geschminkt dan de vroegere pieten en ze hebben ook geen kroeshaar, geen rode lippen en oorbellen.



Geleidelijk

Burgemeester Jan Hamming nodigde voor- en tegenstanders van Zwarte Piet uit en er waren bijeenkomsten met bewoners en de gemeenteraad.



De NTR meldde in het geding eveneens dat er wel degelijk veranderingen zijn in de figuur van Zwarte Piet en dat die geleidelijk worden ingevoerd. "En dat is geen gemakkelijke opgave. Het leidt elk jaar tot zeer felle reacties op de keuze en bedreigingen."



Volgens de NTR zijn de pieten dit jaar divers geschminkt en is er geen sprake van een racistische stereotypering voor donkere mensen.



De verandering doet volgens de omroep recht aan een evenwichtig beeld van de culturele verscheidenheid in Nederland. De publieke omroep voldoet hiermee aan zijn journalistieke zorgvuldigheid, stelden de advocaten van NTR.



Rogier Meijerink, Michael van Zeijl en Christa Soeters, die de intocht willen verbieden, kwamen dinsdagochtend samen aan bij de rechtbank: