Zaanstad spreekt met organisaties over protest bij intocht Sint

Om welke organisaties het verder gaat, zegt de gemeente niet. Zaanstad zocht zelf contact met de demonstranten, om in te kunnen schatten wat ze kon verwachten. "Het gaat om partijen waarvan we denken dat ze misschien iets willen."



Geen last

Burgemeester Jan Hamming liet eerder weten dat protest op de dag van de intocht aan de Zaanse Schans, door zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet, is toegestaan. Met één belangrijke voorwaarde: kinderen mogen er geen last van hebben.



"Dat vind ik heel belangrijk," zei hij in juni. "Dat kinderen in alle vrijheid hun mooie feest, het feest van het jaar, op een ongedwongen en prettige manier moeten kunnen vieren."



Kritiek

Dat de gemeente Zaanstad zelf contact zocht met de demonstranten, is niet nieuw. Burgemeester Waanders van Dokkum deed vorig jaar hetzelfde. Dat kwam haar op de nodige kritiek te staan. Ze zou stad en bewoners daarmee in gevaar brengen.



Zaanstad benadrukt dat gesprekken geen uitnodiging zijn om te komen demonstreren. "Die zijn er om te kijken of er - als men komt - vooraf afspraken te maken zijn. De burgemeester kan kaders stellen voor demonstratie, bijvoorbeeld met het oog op de kinderen. De mate waarin demonstranten zich willen conformeren aan afspraken bepaalt in hoeverre ze gefaciliteerd worden."