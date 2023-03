Zaanstad krabbelt terug: veel minder woningen op bedrijventerrein Achtersluispolder net over de grens met Amsterdam

Een bedrijf in de Achtersluispolder. Beeld ANP/Berlinda van Dam

Woningen zijn dringend nodig in de regio rond Amsterdam, maar ook bedrijfsruimte is iets om zuinig op te zijn. Tot die conclusie is de gemeente Zaanstad deze week gekomen bij de toekomstplannen voor Achtersluispolder. Dit industrieterrein met ruim vierhonderd bedrijven zou volledig worden getransformeerd tot een gemengde woonwijk. Dat past bij Zaanstad, was de gedachte, met in het oudste industriegebied van de wereld overal langs de Zaan die historisch gegroeide mengelmoes van wonen en bedrijvigheid. In de plannen voor Achtersluispolder uit 2016 werd zelfs al gedacht aan een boulevard-achtige kade en een park langs het Noordzeekanaal.

Daar komt Zaanstad nu van terug. Vooral in het zuidelijke en westelijke deel van Achtersluispolder zitten bouwbedrijven, scheepswerven en afvalverwerkers die zich lastig laten combineren met woningen. Ruimte om deze bedrijven elders in de regio een plek te geven is er niet en Zaanstad koestert de werkgelegenheid voor praktisch geschoold personeel, zegt wethouder Wessel Breunesse. “Dat past ook bij Zaanstad.”

Het bedrijfsleven drong erop aan het industrieterrein te behouden. Daar komt bij dat aan de Amsterdamse kant van het Noordzeekanaal, recht tegenover Achtersluispolder, immense benzineterminals liggen, wat eveneens grote gevolgen zou hebben voor woningen hier.

Breunesse verwijst naar het Hembrugterrein waar eerder Zaanse woningbouwplannen stukliepen op protest uit de Amsterdamse haven. Door ze alleen te bouwen in de noordelijke helft komen hier met drie jaar vertraging waarschijnlijk alsnog duizend woningen. Mét warme bijval van het Amsterdamse bedrijfsleven, want een convenant lijkt op handen.

Veel hoogbouw

In Achtersluispolder wordt daarom net zo’n onderverdeling gemaakt met bedrijven aan de zuidkant en toch nog tweeduizend woningen in de noordelijke helft, op de plek van onder meer een rioolwaterzuivering en een sportcomplex. De nieuwe wijk wordt dichtbevolkt, met veel hoogbouw in nauwe samenhang met de bestaande wijk Poelenburg.

Achtersluispolder wordt gezien als een ‘scharnierpunt’ tussen Zaandam en Amsterdam-Noord. Nieuwbouw sluit nauw aan bij de duizenden woningen die Amsterdam hier bouwt in het nieuwe stadsdeel Haven-Stad, met daartussenin de Noorder IJplas, dat als park een regionale betekenis wordt toegedicht. Zaanstad en Amsterdam broeden ook op de aanleg van een snelle fietsverbinding ‘van Dam tot Dam’ via een nieuwe brug tussen Noorder IJplas en Achtersluispolder.

In een zone aan de noordkant is een deel van de woningen wel degelijk tussen de bedrijven en langs de Noorder IJplas gepland. Daarom blijft Zaanstad protesteren tegen de windmolens die Amsterdam wil bouwen langs de oevers van de plas. Onderzoek moet uitwijzen of de woningen teveel geluidsoverlast gaan ondervinden, of hinder van een schitterende ‘slagschaduw’ bij elke omwenteling van de wieken.