Zaanstad heeft spijt van wijziging straatnaam Hobo

Klarinet, fagot, cello en hobo: de straatnamencommissie van de gemeente Zaanstad besloot in 2016 de straten in de nieuwbouwwijk de Zaanse Eilanden, onderdeel van het project Zaans Hout, te vernoemen naar muziekinstrumenten.



Maar de toekomstige bewoners van de wijk lieten blijken het er niet mee eens te zijn: hobo doet wel erg denken aan homo en de gemeente Zaanstad zou hiermee toegeven aan homofobie. Er vonden volgens het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland daarna verschillende gesprekken en briefwisselingen plaats, waarbij de verantwoordelijke ambtenaren 'helaas steevast duikgedrag vertoonden'.



Het college van b. en w. gaf de bezwaarmakers uiteindelijk hun zin en wijzigde de straatnaam in Piccolo, meldt het Bureau Discriminatie Zaanstreek-Waterland in maart dit jaar.



Opportunisme

Datzelfde bureau meldt in het jaarverslag dat 'pas na twee jaar de gemeentesecretaris erkende dat er verkeerde argumenten, opportunisme en onjuiste procedures waren gehanteerd'.



Op basis van het jaarverslag meldt het lokale nieuwsplatform De Orkaan dat 'de gemeente in het vervolg anders diende te handelen, een conclusie waarin zowel de vasthoudende bewoners als het BD zich konden vinden'.



In Nederland bestaan nog meer Hobostraten: Eindhoven, Spijkenisse, Amersfoort en Uden hebben er ook een. Vooralsnog komen daar geen protestgeluiden vandaan.