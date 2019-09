Zaanstad doet mee aan de wietproef − of toch niet?

Beeld ANP

“De burgemeester moet razendsnel de gemeenteraad informeren,” zegt Harrie van der Laan. De fractievoorzitter van de Partij voor Ouderen en Veiligheid is geschrokken van de berichtgeving. “Hierover moeten we met elkaar in debat in de raad. En met de coffeeshophouders.”

De deelnemerslijst van gemeenten die meedoen met de landelijke wietproef was nog niet bekend, of de eigenaar van The Squad – een van de twee coffeeshops in Zaandam – schreeuwde moord en brand. Er was ‘nul’ overleg gevoerd door de gemeente, verkondigde Michel Ostmann in dagblad De Gooi- en Eemlander. Deelname had hij uit de media moeten vernemen en er kan alleen maar ellende van komen. De legaal geproduceerde wiet wordt volgens hem ‘bagger, met een heel laag thc-gehalte’. Door de beperkte keuze zullen brommerkoeriers de illegale handel gaan domineren, aldus Ostmann.

Tijdens de proef mag vier jaar lang alleen cannabis worden verkocht die onder toezicht van de overheid wordt geteeld.

‘Kwalijk’

Het verzet stelt burgemeester Jan Hamming voor een probleem. Want medewerking van de plaatselijke coffeeshops is voorwaarde voor gemeenten om mee te mogen doen aan de proef. Des te verbazingwekkender dat het stadsbestuur zich daar vooraf niet van heeft verzekerd. “Best kwalijk dat dat niet is gebeurd,” zegt raadslid Van der Laan. Dit voorjaar zijn de coffeeshophouders wel langs geweest op het gemeentehuis en is ze verteld dat Zaanstad zich zou gaan aanmelden voor de wietpilot.

Het verzet verklaart de terughoudende reactie van burgemeester Hamming vorige week, bij de bekendmaking van de tien deelnemende gemeenten. Hij nam het ‘voor kennisgeving aan’ en waarschuwde dat Zaanstad pas ‘ja’ kan zeggen als er vanuit het rijk voldoende juridische en financiële steun komt. Het duidt, naast een gebrekkig enthousiasme, op vrees voor slepende en kostbare juridische procedures.

Hammings woordvoerder benadrukt nu dat er alleen een advies is uitgebracht door een commissie over de deelnemende gemeenten en dat de regering nu een beslissing moet nemen.

Overleg

Naar verwachting is er nog deze week in Zaanstad overleg tussen de coffeeshophouders en het stadsbestuur. Teun Blom van Blenheim Advocaten, die Ostmann bijstaat, wil niet vooruitlopen op de uitkomst.

CDA-fractieleider Marc Wit doet niet te moeilijk over Ostmanns verzet. “Deze coffeeshophouder loopt vooruit op de effecten van de proef. Ik hoop dat hij toch gaat meedoen, het is aan het gemeentebestuur om het glad te strijken. Want de huidige situatie, waarbij je wel legaal wiet kunt kopen in de coffeeshop maar het niet legaal kunt aanleveren, is krom.”