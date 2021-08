Zaanse scholengroep kan salarissen niet betalen door beslaglegging op rekeningen

Een ‘artist impression’ van het Integraal Kind Centrum Overtuinen in Zaandam. Beeld Spring Architecten

Zaan Primair en aannemer ADS Groep liggen al een tijd in de clinch over de bouw van het Integraal Kind Centrum Overtuinen in Zaandam. In het centrum, waarvoor Zaan Primair als bouwheer namens de schoolbesturen en gemeente optreedt, is basisschool et Buut van Zaan Primair gevestigd, net als basisschool De Westerkim van scholengroep Agora, een buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en een gymzaal.

Volgens Brigit Schumacher, voorzitter van het College van Bestuur van Zaan Primair, is er een conflict met de aannemer over ‘meer- en minderwerk’. De scholengroep vindt dat het nog geld tegoed heeft van de aannemer; de aannemer zegt juist dat het andersom is. Sowieso was het nooit een gelukkig huwelijk tussen de aannemer en de scholengroep: de bouw van het centrum lag eerder drie jaar stil vanwege een ander conflict.

Wachten op rechtszaak

Schumacher vindt de situatie ‘ongelooflijk vervelend’. “Als je een discussie hebt over meer- en minderwerk en dat ligt bij de rechter, vind ik dat je hoort te wachten tot er een uitspraak van de rechter is. Er worden nu 800 leraren en medewerkers van onze scholen in de problemen gebracht.”

Door de beslaglegging op alle rekeningen kunnen de scholen niet bij hun geld. De salarissen voor augustus worden nu door ‘collegabestuur’ Agora betaald, zegt Schumacher. “We zijn blij dat onze collega’s helpen, maar de wezenlijke oplossing is dat het beslag eraf gaat. Daar zijn we druk mee bezig.” Wanneer de rechtszaak over het meer- en minderwerk plaatsvindt, weet Schumacher niet. “De verwachting was eind van het kalenderjaar, maar het zou zomaar een paar maanden later kunnen worden, denkt onze advocaat.”

ADS Groep was niet bereikbaar voor commentaar.