Zaanse basisschool herkent zich niet in klacht over lijfstraffen docent

De basisschool De Voorzaan in Zaandam, waar de docent lesgaf. Beeld ANP

‘De extreme beschuldigingen die sinds zaterdag in de media de ronde doen waren ons tot nu toe onbekend,’ schrijft de Zaanse scholengroep in haar officiële verklaring. ‘Wij hebben deze via de media moeten vernomen.’

De leerkracht zou de leerlingen uit groep drie hebben geslagen met een stok, hen van de grond laten eten, en hen gekleineerd als zij niet naar de juf luisterden. Tien ouders hebben de klacht ondertekend en ingediend.

De klacht wordt nu door een onafhankelijk onderzoeksbureau in behandeling genomen. De docent is op non-actief gesteld, maar, zo benadrukt de scholengroep, beslist nog niet ontslagen. ‘Zolang het onderzoeksbureau nog geen rapportage heeft uitgebracht is niet duidelijk in hoeverre de ingediende klachten gegrond zijn.'