Zaans referendum: Kultuurklutser wint van cluster

Met een opkomst woensdag van nog geen 20 procent van de kies­gerechtigden is de uitslag niet rechtsgeldig. Toch heeft die wel invloed: van de stemmers was ruim 80 procent tegen het zogeheten Cultuurcluster. En dat heeft de gemeenteraad ook gezien.



In 2013 nam de gemeenteraad van Zaanstad al een principe­besluit over de komst van een cultuur­verzamelgebouw in het centrum van de stad. Het Cultuurcluster moest de kroon worden op het spraakmakende centrumplan van architect Sjoerd Soeters. Met de bouw is een bedrag gemoeid van 45 ­miljoen ­euro.



Streep door de plannen

In het gebouw zouden zeven culturele organisaties worden ondergebracht. De tegenstanders van het plan, aangevoerd door actie­comité Kultuurklutser, vrezen dat die bundeling van organisaties ten koste gaat van het culturele leven buiten het centrum.



Het is nu aan de nieuwe gemeente­raad om de uitslag van het referendum te wegen. Dat ­gebeurt volgende week tijdens een ingelaste raadsvergadering. Er lijkt zich sinds de verkiezingen een meerderheid af te tekenen tegen de komst van het Cultuurcluster.



Een streep door de plannen heeft ingrijpende gevolgen. De ­gemeente heeft ­bijvoorbeeld afspraken gemaakt met de NS. In ruil voor de komst van een ­publieks-trekker is de NS al begonnen met de bouw van een nieuw ­station.