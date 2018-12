Zaans Museum trekt 30 procent meer bezoekers

Het museum, dat dit jaar haar twintigjarig bestaan vierde, dankt de groei aan een nieuwe strategie door in te spelen op de vele bezoekers van de Zaanse Schans.



In de twee voorgaande jaren wist het cultuurhistorisch museum op de Zaanse Schans het bezoekersaantal zelfs te verdubbelen. Van 70.000 in 2015 naar 142.000 in 2017.



De Zaanse Schans Card

In 2017 is het museum druk geweest om zowel inhoudelijk als promotioneel goed aan te sluiten bij de Zaanse Schans, met 2,2 miljoen bezoekers een van de best bezochte attracties in de omgeving Amsterdam. Zo kwam er de Zaanse Schans Card, een kaart die toegang geeft tot meerdere locaties op de Schans.



Wat ook hielp is dat het Zaans Museum in 2016 drie nieuwe locaties opende: een wevershuis, kuiperij en vissershuisje. Op al deze plekken zitten vrijwilligers in authentieke streekdracht.



Bezinnen

De komende jaren zal het museum nog meer aansluiten op een bezoek aan de Zaanse Schans.



Directeur Jan Hovers noemt de cijfers geweldig, maar schetst ook een kanttekening. 'Ze maken tegelijkertijd zichtbaar dat het museum voor een aanzienlijk kleiner aantal bezoekers is ingericht. Daar gaan we ons het komend jaar op bezinnen. Vandaag vieren we eerst deze mijlpaal met alle aanwezige medewerkers en vrijwilligers.'