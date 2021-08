Zaans Museum dag dicht na mislukte kunstroof

Beeld Shutterstock

De poging tot kunstroof gebeurde zondag een half uur na openingstijd. De medewerkers die er waren, zijn erg geschrokken. Om iedereen ‘op adem’ te laten komen, blijft het museum maandag dicht, zegt een woordvoerster.

Monet

Kunstdetective Arthur Brand zei in een reactie dat de daders ervandoor wilden gaan met een werk van Monet: De Voorzaan en de Westerhem. Politie en museum willen dat nog niet bevestigen. Het museum kocht het befaamde schilderij in 2016 voor 1,16 miljoen euro. Het gaat door voor het topstuk uit de collectie.

De daders zijn in het museum geweest en hebben een werk mee naar buiten genomen. Een omstander heeft het werk weten te bemachtigen. Een van de twee mannen heeft geschoten voordat het duo er op een zwarte bromscooter vandoor ging. Die scooter werd even verderop in Wijdewormer teruggevonden.

Het museum ligt bij de populaire Zaanse Schans. Daar is het doorgaans erg druk met toeristen, die vaak ook het museum bezoeken. Er zouden veel mensen zijn geweest die de schermutseling buiten hebben gezien. De politie zoekt getuigen, foto’s en filmpjes, en komt ook graag in contact met mensen die in Wijdewormer iets hebben gezien.