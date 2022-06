Zaak tegen verdachten moord Peter R. de Vries inhoudelijk van start

Bijna een jaar nadat Peter R. de Vries werd neergeschoten, begint in de Amsterdamse rechtbank dinsdag de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen vermoed schutter Delano G. en zijn mogelijke handlanger Kamil E.

Dinsdagochtend vanaf 9.00 uur nemen de rechters het strafdossier door, dat volgens de officieren van justitie ‘overweldigend bewijs’ bevat.

Klemgereden

Delano G. en Kamil E. werden ongeveer 45 minuten na de schoten in de Lange Leidsedwarsstraat klemgereden, op de A4 vlak bij Leidschendam, in de gestolen Renault Kadjar waarvan getuigen in de Leidsebuurt het kenteken hadden doorgegeven. De Vries was getroffen door vier kogels uit het omgebouwde alarmpistool waarmee Delano G. hem op 6 juli rond half acht van dichtbij onder vuur had genomen nadat De Vries de studio van RTL Boulevard door de achteruitgang had verlaten. De misdaadjournalist en vertrouwensman van kroongetuige Nabil B. zou op 15 juli overlijden.

De recherche beschikt over zeer veel camerabeelden, ook van voorobservaties die Kamil E. in de weken voor de moord zou hebben uitgevoerd bij de parkeergarage waar De Vries zijn auto altijd stalde als hij in RTL Boulevard optrad.

In de Renault Kadjar lag een big shopper met een pistoolmitrailleur met daarop dna van beide verdachten, plus het waarschijnlijke moordwapen. Op de patroonhouder daarvan zat G.’s dna. Beide verdachten hadden kruitresten op hun handen. Ook de kleding die de schutter zou hebben gedragen, lag in de auto, net als een flesje benzine: waarschijnlijk bedoeld om de vluchtauto mee in brand te steken.

Google Pixel

In de Renault lag ook een Google Pixel smartphone waarmee beide verdachten volgens justitie versleutelde berichten wisselden met iemand die hen van afstand aanstuurde. Die persoon, in het dossier aangeduid met de code NN-*4229, schreef berichten zowel in het Nederlands als in het Pools, in straattaal.

De drie communiceren op ontluisterend kille toon over de moord op De Vries. ‘Leeg die ding op hem’ en ‘verneuk het niet’, verordonneert NN-*4229. Delano G. antwoordt volgens justitie: ‘ook al is het daar heet’ (druk, in de omgeving) ‘ik doe gewoon’ (..) ‘schijt he gaat zien’.

Als NN-*4229 blijft benadrukken dat de moord moet slagen, is het volgens de recherche Delano G. die schrijft: ‘Bro ik schiet die kk ding helemaal door ze kk lichaam heen, die vieze kk hoer, hoofd alles laat hem daar als een sletje achter’ (..) ‘I love this’. Om 16.58 uur stuurt NN-*4229 twee foto’s van Peter R. de Vries in twee verschillende televisie-uitzendingen naar het toestel dat Delano G. dan volgens justitie gebruikt. ‘Deze hond moet je hebben’, schrijft hij erbij.

‘Alles spoot’

Meteen na de schietpartij zit Delano G., nog steeds volgens justitie, weer in de vluchtauto, en beschrijft hij euforisch aan NN-*4229 hoe de moord is gelukt. ‘Bro, ahahahah (..) dwars door ze hoofd en lichaam (..) echt, gelukt (..) hij is dood (..) kk dood’. Delano G. vraagt NN-*4229 voor zijn familie te laten zorgen als het fout gaat. Hij herhaalt dat De Vries ‘slaapt’ en dat ‘die kogel dwars door ze hoofd (ging)’. Hij vervolgt: ‘Alles spoot (..) die bloed (..) iedereen gille (..) hij bewoog niks meer (..) was kk druk’.

Om 19.59 uur hebben Kamil E. en Delano G. door dat de politie ze volgt. NN-*4229 wil dat ‘De Pool’ zijn smartphone stuk maakt en de simkaart doorslikt. ‘Laad die grote’, schrijft NN-*4229 ook nog, kennelijk doelend op het machinepistool, maar Delano G. is vooral bang dat de politie zal schieten. Kort daarop worden ze zonder geweld aangehouden op de A4, bij de afrit naar Leidschendam.

De recherche jaagt nog volop op NN-*4229. Alles wijst erop dat het onderzoeksteam een sterk vermoeden heeft wie het is. Recent is nog een inval gedaan in het huis van de moeder van Kamil E., in het onderzoek naar NN-*4229.

Spreekrecht

Als de rechtbank dinsdag het dossier helemaal met de verdachten heeft doorgenomen en hun persoonlijke omstandigheden met ze heeft besproken, is het woord aan De Vries’ zoon Royce en dochter Kelly en hun moeder Jacqueline. Zij zullen vertellen wat de moord met ze heeft gedaan.

In het tweede deel van de middag houden de officieren van justitie hun requisitoir met de ongetwijfeld zeer forse strafeisen tot besluit. De rechtbank verwacht grote belangstelling voor de zitting, waaronder van zo’n 60 journalisten uit binnen- en buitenland. Publiek hoeft zich niet van tevoren aan te melden en kan ter plekke meekijken via een videoverbinding.

Op 15 juni gaat de zaak verder. Dan krijgt De Vries’ vriendin Tahmina Akefi het woord. Dat zal in het openbaar zijn, maar haar advocaat zal de rechtbank dinsdag vragen de onderbouwing van haar vordering tot schadevergoeding achter gesloten deuren te bespreken.

Vervolgens houden de advocaten van de verdachten hun pleidooien en zullen de aanklagers en raadslieden nog op elkaars lezingen reageren. Tot slot krijgen de verdachten het laatste woord.

De rechtbank verwacht op 14 juli uitspraak te doen.