Zaak tegen Taghi apart behandeld wegens veiligheidsmaatregelen

Ridouan Taghi. Beeld Politie

De eerste inleidende zitting in de zaak tegen Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in een groot liquidatieproces, wordt afzonderlijk van de zittingen van de andere zestien verdachten gehouden. De Amsterdamse rechtbank trekt hiervoor op 6 maart een extra dag uit voor de pro-formazittingen in de zogeheten Marengo-zaak.

De andere verdachten komen op 27 en 28 februari al aan de beurt. Ook zijn de zittingen verplaatst van de extra beveiligde rechtbank op Schiphol naar de Bunker in Osdorp.

Een extra dag is volgens de rechtbank nodig vanwege het grote aantal verdachten en de strenge veiligheidsmaatregelen. Publiek kan de zittingen alleen volgen via een videoverbinding in de gewone rechtbank aan de Parnassusweg in Zuid.

Taghi had via zijn advocaat al aangegeven dat hij aanwezig wil zijn bij zijn zitting, omdat hij alles in zijn proces wil horen en meemaken. Mogelijk gaat hij ook zelf wat zeggen, zei zijn advocaat Inez Weski eerder.

Taghi wordt verdacht van meerdere liquidaties en pogingen daartoe, waarbij hij de opdrachtgever zou zijn. Tot vorige maand was hij de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij werd toen aangehouden in Dubai.