Moord op Djordy Latumahina in maart voor de rechter

Het gaat om Cedric R. (39), die de aanslag zou hebben gecoördineerd, en zijn broer Wendell R. (45); één van de vermoede schutters, Djurgen W. (40), en bestuurder Ulrich B. (44) van de vluchtauto.



Giovanni D. (30) is één van de twee verdachten van het stelen van de Seat waarin de schutters verder vluchtten nadat ze de auto waarin ze waren gekomen in brand hadden gestoken. De tweede vermoede schutter, een blonde man, is nog voortvluchtig.



De tweede vermoede autodief, Benito L. (44), is vrij tot het proces. Zijn advocaat vroeg vrijdag om de zaak van L. af te splitsen omdat het psychisch te zwaar voor hem zou zijn, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het zou de zaak voor de nabestaanden onnodig nog zwaarder maken.



Andere verdachten

De andere verdachten verschenen niet op zitting, op Giovanni D. na. Hij is volgens het Openbaar Ministerie degene die de gestolen auto's in beheer had. Zijn advocaat heeft de rechtbank verzocht de voorlopige hechtenis schorsen. Hij zou Cedric R. alleen hebben af en toe hebben geholpen met de was en het brengen van eten.



D. is drie maanden geleden vader geworden en 'wil voor zijn gezin zorgen'. Het officier van justitie verzet zich daartegen en deelde tussen neus en lippen nog een sneer uit: "Door dit soort mensen kunnen dit soort dingen blijven gebeuren."