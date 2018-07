Zaak Robert Gerritsen gaat verder met beelden vechtpartij

Tijdens deze dag worden de camerabeelden van de vechtpartij bekenen. Op de beelden is te zien zijn dat Mircu M. Robert Gerritsen tegen het hoofd slaat. Gerritsen grijpt vervolgens naar zijn rechteroor en valt op de grond.



De vrouw en moeder van Robert Gerritsen lezen dinsdag een slachtofferverklaring voor.



Gerritsen vierde die zaterdagavond in september 2016 samen met vrienden een vrijgezellenfeest. De groep raakte omstreeks half twaalf 's avonds vlakbij de Majoor Bosshardtbrug betrokken bij een vechtpartij met drie Roemenen.



Op de Oudezijds Achterburgwal zakte Gerritsen in elkaar. Hij overleed op zondag aan een hersenletsel. De bloeding in zijn hoofd ontstond door geweld.



Openlijk geweld

Aanvankelijk bracht de politie naar buiten dat Gerritsen als vredestichter bij de vechtpartij was betrokken. Uit de camerabeelden bleek echter dat er ruim tien minuten heftig gevochten werd waarbij de vriendengroep van Gerritsen fors geweld gebruikte tegen de Roemenen, die later in Brussel werden aangehouden.