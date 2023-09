Zaak Peter R. de Vries: zeven verdachten aangeklaagd voor lidmaatschap criminele organisatie

De bloemenzee voor misdaadverslaggever Peter R. de Vries in de Lange Leidsedwarsstraat nadat hij was overleden. Beeld Robin Utrecht/ANP

Alleen verondersteld schutter Delano G. (24), die De Vries op 6 juli 2021 doodschoot in de Lange Leidsedwarsstraat, en Kamil E. (37) vallen buiten die criminele organisatie. Tegen hen is al levenslang geëist voor de moord.

Oorlog

De bende in moord en ander zwaar geweld bestaat zo volgens de aanklagers uit Krystian M. (28), Erickson O. (22), Gerower M. (27), Konrad W. (31), Divainy K. (30), Ludgardo S. (34) en Christopher W. (28).

Behalve de moord op De Vries beraamden zij volgens de officieren van justitie plannen om in mei 2021 een man zwaar te mishandelen in IJsselstein. Drie van de verdachten zou op 14 augustus 2021 nog een rivaal hebben willen liquideren, ene ‘Pig’ of ‘Piga’, met wie er blijkens onderlinge berichtjes oorlog was. Er zouden helmen, een brommer en een auto zijn geregeld plus ‘een pipa’ (pistool) en na observaties zouden de uitvoerders ‘gas geven’ bij een waterpijpcafé, maar ook dit ging om onbekende redenen niet door.

De moordbende is aanvullend aangeklaagd voor heling van gestolen auto’s en het bezit van vuurwapens en munitie.

In Polen heeft een crimineel vanwege een eigen deal met justitie recent verteld dat hij van een Poolse verdachte had gehoord dat die ‘observaties had gedaan voor de Marokkaanse maffia’. Dat bleek voor hem later de moord op De Vries, maar zijn verklaringen kunnen deels niet kloppen en zijn verder niet te verifiëren.

Een tiende verdachte, Maciej K., die op 25 augustus na een overlastmelding was gearresteerd in Eindhoven, wordt vooralsnog niet vervolgd bij gebrek aan bewijs.

Behandeling begin 2024

In november is nog een inleidende zitting, waarna de rechtbank de zaak over de moord op De Vries vanaf januari gedurende twaalf zittingsdagen inhoudelijk hoopt te behandelen in ‘de bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp.

Over de auteur: Paul Vugts werkt sinds 1997 voor Het Parool, met name als misdaadverslaggever. Hij schrijft boeken en maakt met Corrie Gerritsma en Wouter Laumans elke twee weken de Parool Misdaadpodcast.