Zaak moord op Peter R. de Vries wordt heropend

Peter R. de Vries. Beeld Hollandse Hoogte / Dingena Mol

Tegen het tweetal, Delano G. en Kamil E., is een levenslange gevangenisstraf geëist, omdat ze de moord op Peter R. de Vries heel bewust hebben gepleegd.

Uit een begeleidende e-mail van het OM leidt de rechtbank af dat het onderzoek niet volledig is geweest. De rechtbank wil kennis kunnen nemen van de nieuw ingebrachte stukken en de advocaten van de verdachten en het OM moeten erop kunnen reageren, aldus de rechtbank woensdag. Dat kunnen zij doen op een extra ingelaste zitting die maandag plaatsvindt.

Of er 14 juli uitspraak in de zaak tegen de twee verdachten zal worden gedaan, zoals is gepland, is onzeker.

Organisatie van Taghi

De nieuwe stukken die woensdag zijn toegestuurd bevatten uitvoerige verklaringen van een getuige die de vermoede uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries koppelt aan de organisatie van Ridouan Taghi. Volgens ingewijden wijst diegene in de richting van Taghi als opdrachtgever.

De getuige is iemand die dicht stond bij een of meer verdachten in de zaak Peter R. de Vries. Dat levert volgens ingewijden een stevige, ‘heel belastende’ onderbouwing op van de aanname dat de organisatie van Ridouan Taghi De Vries heeft laten doodschieten omdat hij de vertrouwensman was van kroongetuige Nabil B. tegen Taghi en zijn medeverdachten.

Eerder deze week werd bekend dat er drie nieuwe verdachten zijn gearresteerd vanwege betrokkenheid bij de moord op De Vries. Het gaat om de 27-jarige Krystian M., die de beide uitvoerders rechtstreeks zou hebben aangestuurd. Daarnaast zijn - op Curaçao en in Spanje - twee mannen opgepakt die ten tijde van de moordaanslag ter plaatse video’s zouden hebben gemaakt, om die op sociale media te verspreiden.