YouTubers nemen een kijkje in de NDSM-onderzeeboot

In het filmpje is te zien hoe de YouTubers met een rubberbootje naar de onderzeeër peddelen en verbazingwekkend makkelijk naar binnen klimmen. "Super easy, staat gewoon wagenwijd open," aldus de cameraman.



De onderzeeboot blijkt van binnen nog in perfecte staat en herbergt nog altijd veel spullen. Zo vinden de jongens een fietshelm. En bij de wc hangen plaatjes van blote vrouwen.



Russische vloot

De onderzeeër werd in 1956 in de Letse hoofdstad Riga gebouwd als onderdeel van de Russische vloot. In 1991 werd de afgedankte Foxtrot, zoals de boot wordt genoemd, door een aantal ondernemers uit Den Helder naar Nederland gehaald. De onderzeeboot ligt sinds 2002 in Amsterdam.



Na jaren van gesteggel droeg het bestuur van stadsdeel Noord de eigenaar van de onderzeeër vorig jaar op om de Foxtrot weg te halen van de huidige plek bij de NDSM-werf. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog altijd niet duidelijk.